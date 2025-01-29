Cengiz Ünder transferi iptal

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Fenerbahçe ile Beşiktaş kulüpleri arasında Cengiz Ünder’in transferi için yapılan görüşmelerde beklenmedik pürüzler çıktı. Siyah beyazlıların 1.5 yıllığına kiralamak istediği milli futbolcunun transferi, mali koşullarda anlaşma sağlanamaması ve sosyal medyadaki taraftar tepkileri üzerine iptal edildi.

Fenerbahçe, geçen yıl Marsilya’dan 15 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz’den yeterince verim alamadığı için kiralık göndermeye sıcak bakıyor, Beşiktaş da kanat oyuncusu ihtiyacını bu futbolcuyla gidermeyi planlıyordu.

ROTAYI AVRUPA’YA ÇEViRDiLER

Ancak siyah beyazlı taraftarların sosyal medyada kendisine gösterdiği tepkiler nedeniyle morali bozulan Cengiz, Beşiktaş ile yaptığı ücret pazarlığında da anlaşma sağlayamadı. Bütün bunları dikkate alan Beşiktaş yönetimi, transferden vazgeçme kararı aldı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Cengiz Ünder’in Fenerbahçe ile 2027 Haziranına dek sözleşmesi bulunuyor. Sol kanada takviye yapmakta kararlı olan siyah beyazlıların rotayı Avrupa liglerine çevirdiği ve bu hafta içinde bir oyuncuyu renklerine katmayı amaçladığı öğrenildi.