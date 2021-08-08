Cengiz Ünder siftah yaptı, Marsilya 2-0 geriden gelerek kazandı
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Marsilya, 2-0 geriden gelerek Montpellier'i 3-2 mağlup etti.
Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Montpellier, Olympique Marsilya'yı ağırladı.
Ev sahibi takım, Peres'in (kendi kalesine) 30 ve Laborde'un 34. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
68. dakikada Marsilya formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, geri dönüşün fitilini ateşledi. Olympique Marsilya, Payet'nin 75 ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.
MAÇA BİR SÜRE ARA VERİLDİ
89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Montpellier: Bertaud, Esteve, Sambia, Thuler, Cozza, Ferri, Chotard, Mollet, Laborde, Wahi, Delort.
Marsilya: Mandanda, Saliba, Balerdi, Perez, Kamara, Guendouzi, Gueye, Gerson, Payet, Cengiz Ünder, De La Fuente.