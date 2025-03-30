Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla siftah yaptı

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Amerika 1. Futbol Ligi'nin (MLS) 6. haftasında San Diego ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi.

Konuk ekipte Cengiz Ünder'in maça ilk 11'de başladı.

San Diego karşılaşmanın ilk 40 dakikasında 3-0 öne geçerken, Los Angeles 43. dakikada Smoliakov'un golüyle farkı ikiye indirdi.

CENGİZ ÜNDER MLS'TE İLK GOLÜNÜ ATTI

Golden sonra ataklarını sürdüren Los Angeles FC'de 45+5. dakikada Marcos Delgado'nun sol kanattan içeri çevirdiği topu Cengiz Ünder altı pas içinden ağlarla buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

⚽ Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla ilk golünü kaydetti.pic.twitter.com/sAbKbdCBNx — Spor Arena (@sporarena) March 30, 2025

İkinci yarıda dakikalar 53'ü gösterirken Los Angeles FC'de Igor Jesus Lima ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve San Diego karşılaşmayı 3-2 kazandı.

CENGİZ ÜNDER'İN LOS ANGELES FC PERFORMANSI

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Los Angeles formasıyla bugüne dek 4 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.