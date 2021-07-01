Cengiz Ünder, Marsilya’ya 10 milyon euroya transfer oldu! Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında, hangi takımda?

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık geçiren Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor.

Marsilya'nın Cengiz dışında Roma'dan kaleci Pau Lopez'i de istediği ve tecrübeli eldiven için 15 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti.

ÜLKESİNİ AVRUPA’DA TEMSİL ETMEK İSTİYOR

Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuş ve milli oyuncunun Roma'dan ayrılması halinde yoluna Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.

Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğmuştur. Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi.

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.

İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı.

Cengiz, 2014/2015 sezonunda ligde ilk maçına Manisaspor karşısında çıktı.

Cengiz 2015/2016 sezonunda takımı ile ilk maçına 16 Ağustos'ta çıktı.

İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına Avrupa Ligi Elemeleri'nde HNK Rijeka karşısında çıktı.

Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder, 2018 yılında Medipol Başakşehir'den Serie A'nın önemli ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştur. Başarılı oyuncu, 20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu. Ayrıca Türkiye A Milli Takım formasını giyen Ünder, şimdilerde Marsilya’ya rekor transferiyle konuşuluyor.