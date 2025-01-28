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Cengiz Ünder, Kartal'a doğru! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği rakam

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#Beşiktaş#FENERBAHÇE#Cengiz Ünder
Cengiz Ünder, Kartala doğru İşte Beşiktaşın ödeyeceği rakam
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

İki taraf arasında anlaşma sağlanırsa Cengiz Ünder’in 2.5 milyon Euro’luk maaşının 1 milyonunu Beşiktaş ödeyecek.

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Fenerbahçe hücum hattını Anderson Talisca ile güçlendirirken Brezilyalı yıldızın gelişiyle birlikte forma giyme şansı daha da azalan Cengiz Ünder konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, futbolcuyu transfer etmek için sarı lacivertli yönetimle temasa geçti.

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KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Siyah beyazlılar takıma girmekte zorlanan Cengiz için Fenerbahçe’ye 1.5 senelik kiralama+satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Anlaşma sağlanması durumunda Kartal herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Cengiz Ünder, Kartala doğru İşte Beşiktaşın ödeyeceği rakam

BEŞİKTAŞ, CENGİZ'E 1 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Sarı lacivertlilerden 2.5 milyon Euro alan milli futbolcunun maaşının 1 milyon Euro’sunu Beşiktaş ödeyecek. Daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Cengiz Ünder’in de teklife sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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BU SEZON FENERBAHÇE'DE 7 KEZ ŞANS BULDU

27 yaşındaki Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 kez şans bulurken sadece 1 kez 11’de sahaya çıktı ve skor katkısında bulunamadı.

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#Beşiktaş#FENERBAHÇE#Cengiz Ünder

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