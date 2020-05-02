Cengiz Ünder için Arsenal iddiası

Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği performansla büyük takdir toplayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yeni rotasının İngiltere olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Roma, Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosunda tutmak için transfer stratejisini Cengiz Ünder üzerinden kurdu. İtalyan temsilcisinin corona virüsü nedeniyle bütçesinin daraldığını ve Mkhitaryan transferi için Arsenal'e Cengiz Ünder'i önereceği, bununla birlikte 8.7 milyon sterlin de ücret talep edeceği ifade edildi.

ARSENAL TARAFTARINI HEYECANLANDIRDI

Bu haber Arsenal taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya üzerinden milli oyuncu için görüşlerini paylaşan bazı kullanıcılar, Cengiz Ünder'in Arsenal için oldukça mantıklı bir seçim olduğu görüşünde birleştiler.

2017 yılının yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den 14 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatladı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 maça çıkan 22 yaşındaki milli oyuncu, 17 gol atarken 12 de asiste imzasını attı. (Fotomaç)





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