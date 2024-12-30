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Cengiz Ünder ezeli rakibe ışık yaktı

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer
Cengiz Ünder ezeli rakibe ışık yaktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 19:02

Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan ve kendisine kulüp bulması istenen Cengiz Ünder, ezeli rakibe yeşil ışık yaktı.

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Fenerbahçe’de istenileni bir türlü veremeyen ve kendisine kulüp bulması istenilen Cengiz Ünder’e ezeli rakibin talip olduğu öne sürüldü.

Sarı lacivertlilerin geçen sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sık sık yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Cengiz’den kulüp bulmasını istedi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı, Fransız ekibi Nantes ile anılırken sürpriz bir talip çıktı.

Trabzonspor’un, Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için harekete geçtiği ve yıldız kanat oyuncusunun da “gelirim” mesajı verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe ile bu sezon 5 karşılaşmada görev alan Cengiz, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer

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