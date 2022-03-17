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Cengiz Ünder attı, Marsilya kazanarak turladı

#Marsilya#Avrupa Ligi#Cengiz Ünder
Cengiz Ünder attı, Marsilya kazanarak turladı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya deplasmanda Basel’i 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Marsilya 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Basel’in konuğu oldu. Saint Jakob Park’ta oynanan karşılaşmada Marsilya rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 74’üncü dakikada Cengiz Ünder ve 90+3’üncü dakikada Rongier kaydetti. Basel’in karşılaşmadaki tek golü ise 62’nci dakikada Ndoye’den geldi. Marsilya, 35’inci dakikada Harit’in ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 74’üncü dakikada skoru 1-1’e getiren golü kaydetti. Takımının turu geçmesinde önemli rol oynayan milli yıldız, 90+2’nci dakikada yerini Balerdi’ye bıraktı.

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