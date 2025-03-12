Cengiz Ünder'in ABD kariyeri hızlı başladı! Daha ilk maçında son dakika asisti...

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Fenerbahçe'de süre bulamayan Cengiz Ünder kısa süre önce ABD ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.
90+6'DA ASİST YAPTI
27 yaşındaki futbolcu, Los Angeles FC'deki kariyerine hızlı başladı. Takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.
İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
İLK MAÇTAN KATKI
22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.
🇹🇷 Cengiz Ünder'in Los Angeles FC formasıyla ilk asistipic.twitter.com/rmvWk2bIaA— Spor Arena (@sporarena) March 12, 2025