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Cengiz Ünder'in ABD kariyeri hızlı başladı! Daha ilk maçında son dakika asisti...

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#Cengiz Ünder#Los Angeles#Asist
Cengiz Ünderin ABD kariyeri hızlı başladı Daha ilk maçında son dakika asisti...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 08:49

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder'in ABD macerası hızlı başladı. Milli futbolcu takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırmasında rol oynadı.

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Fenerbahçe'de süre bulamayan Cengiz Ünder kısa süre önce ABD ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.

90+6'DA ASİST YAPTI

27 yaşındaki futbolcu, Los Angeles FC'deki kariyerine hızlı başladı. Takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.

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İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İLK MAÇTAN KATKI

22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.

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#Cengiz Ünder#Los Angeles#Asist

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