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GeriFutbol Cengiz Ünder 23 Nisan için kampanya başlattı, Ozan Tufan da katıldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Cengiz Ünder 23 Nisan için kampanya başlattı, Ozan Tufan da katıldı!

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Cengiz Ünder 23 Nisan için kampanya başlattı, Ozan Tufan da katıldı!
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İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Yeniden ders zili çalıp okullara döndüğümüzde ilk teneffüste bahçelere dökülen geleceğimizin bekçileri çocuklarımız için 100 okula 11'er futbol topu hediye ediyorum. Nice 100 yıllara." ifadelerini kullandı.

- Ozan Tufan da kampanyaya katıldı

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da sosyal medya hesabından Cengiz Ünder'in paylaşımını alıntılayıp, şunları kaydetti:

"Bu özel günde Cengiz’in yardımlarına ben de 100 okulumuzun kütüphanelerine kitap bağışında bulunarak destek oluyorum. Nice 100 yıllara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Cengiz Ünder 23 Nisan için kampanya başlattı, Ozan Tufan da katıldı

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