Cemal Kütahya ve oğlu Çınar’ın cenazesi yarın Konya’da toprağa verilecek

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Merhum Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya’nın cenazesi yarın Konya’daki Kurtuluş Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak anısını her zaman yaşatacağımız, A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya’ya Allah’tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.



150'den fazla milli formayı giymişti

6 Aralık 1990 tarihinde doğan Cemal Kütahya, 2022'de Konya'da düzenlenen ve ikinci olarak tamamlanan İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Hentbol Takımı’nın kaptanlığını yapmıştı. Aynı zamanda da Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da kaptan olarak görev yapan Kütahya, 2019 ve 2021 BH ECh'da gol kralı olmuştu. Kütahya toplamda salon ve plaj hentbolunda 150'den fazla milli formayı giymişti. 2015 yılında İtalya’nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Plaj Oyunları’nda üçüncü olan milli takım kadrosunda yer almıştı. Cemal Kütahya, beden öğretmeniydi.

Cemal Kütahya son olarak Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyiyordu ve takımı ligde namağlup olarak lider durumdaydı.

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Hentbola Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde başlayan Kütahya, Ankara İl Özel İdare, İstanbul Yeditepespor, Ankaraspor, Antalyaspor, Beykoz Belediyesi, Katar’da Al-Shamal, Romanya’da Bükreş Suceava takımlarında oynadı. Al-Shamal takımı ile 2020 Arap Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşamıştı.