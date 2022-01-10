Cem ve Altuğ, Avustralya Açık'ta korta çıkıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahkeme kararı sonrası şok Oğlum tutuklandıMahkeme kararı sonrası şok! 'Oğlum tutuklandı'#Novak Djokovic
Bakan Koca paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Fahrettin Koca
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı 14 ilde sarı kodlu alarm…Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı! 14 ilde sarı kodlu alarm…#Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Alay konusu olmuştu... Dünyanın en saçma binası yıkılıyorAlay konusu olmuştu... 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor!#Kahramanmaraş
Nefes kesen takip Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarNefes kesen takip! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar#Ankara
Plan geri tepti En büyük korku gerçek olduPlan geri tepti! En büyük korku gerçek oldu#Rusya
‘SIR’ın sahibinin dikkat çeken hesap hareketleri‘SIR’ın sahibinin dikkat çeken hesap hareketleri!#FETÖ
Uygulama bugün başladı Kimlik kartlarında yeni dönemUygulama bugün başladı! Kimlik kartlarında yeni dönem#E-İmza Uygulaması
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
Dev bankadan flaş Fed tahmini Tek tek ayları sıraladı...Dev bankadan flaş Fed tahmini! Tek tek ayları sıraladı...#Fed
17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim#Sinead O'connor
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri Tenis Haberleri

Cem ve Altuğ, Avustralya Açık'ta korta çıkıyor

#Avustralya Açık#Cem İlkel#Altuğ Çelikbilek
Cem ve Altuğ, Avustralya Açıkta korta çıkıyor

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık Elemeleri'nde, 2021 2021 yılında kariyerlerinin en iyi performanslarını yakalayan Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek yarın korta çıkıyorlar.

Haberin Devamı

Klasmanın 154. basamağında bulunan milli tenisçi Cem İlkel Avustralya Açık eleme ilk turunda dünya 166 numarası Fransız raket Enzo Couacaud ile eşleşti. İlkel ve Couacaud 2021'de ATP Challenger turnuvası Split 2’de karşılaşmış ve kazanan Cem İlkel olmuştu. Cem İlkel-Enzo Couacaud karşılaşması 11 Ocak Salı TSİ 02.00’de Kort 3’te gerçekleşecek.

Dünya 164 numarasında bulunan Altuğ Çelikbilek, eleme ilk turda klasmanın 141. basamağında bulunan dünya eski 67 numarası Amerikalı raket Ernesto Escobedo ile eşleşti. Çelikbilek-Escobedo kariyerlerinde ilk kez karşılaşacaklar. Çelikbilek-Escobedo Avustralya Açık eleme ilk tur karşılaşması 11 Ocak Salı TSİ 02.00’de Kort 17’de gerçekleşecek. 

Haberin Devamı

Cem ve Altuğ, Avustralya Açıkta korta çıkıyor

Gözden Kaçmasın

Federal mahkemeden Novak Djokovic kararı Vize iptali kararı bozulunca tutuklandı iddiası...Federal mahkemeden Novak Djokovic kararı! Vize iptali kararı bozulunca tutuklandı iddiası...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya Açık#Cem İlkel#Altuğ Çelikbilek

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı