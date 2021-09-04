MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCem Özdemir Adanaspor'la sözleşme imzaladı
GeriFutbol Cem Özdemir Adanaspor'la sözleşme imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Cem Özdemir Adanaspor'la sözleşme imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cem Özdemir Adanaspor'la sözleşme imzaladı

Tecrübeli orta saha oyuncusu Cem Özdemir, kendisini 1 yıllığına Adanasporlu yapan sözleşmeye imza attı.

 TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

Kariyerinde daha önce de Adanaspor forması giyen Cem, son olarak Fethiyespor'da görev yapmıştı.

Cem Özdemir Adanasporla sözleşme imzaladı

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi