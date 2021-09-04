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Cem Özdemir Adanaspor'la sözleşme imzaladı
Tecrübeli orta saha oyuncusu Cem Özdemir, kendisini 1 yıllığına Adanasporlu yapan sözleşmeye imza attı.
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.
Kariyerinde daha önce de Adanaspor forması giyen Cem, son olarak Fethiyespor'da görev yapmıştı.
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