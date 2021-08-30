Cem İlkel - Alex Molcan tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Amerika Açık'ta büyük heyecan!

Marsel İlhan'dan sonra tek erkekler kategorisinde grand slam ana tablosuna kalan ikinci Türk tenisçi olan Cem İlkel ABD Açık'ın ilk turunda, klasmanın 138. sırasındaki Alex Molcan (Slovakya) ile karşılaşıyor. Karşılaşmada temsilcimiz rakibini yenmek için ciddi performans gösterecek. Tenis maçı 30 Ağustos Pazartesi günü kort 8'de TSİ 23.30'da başlayacak.

Cem İlkel-Alex Molcan tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Cem İlkel Alex Molcan karşılaşması 30 Ağustos Pazartesi günü kort 8'de TSİ 23.30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Mayıs ayında ATP 250 Belgrad 2 turnuvasında Novak Djokovic ile final oynayan Molcan'ın aynı zamanda 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 188'inciliğe 26 Temmuz'da çıkan milli tenisçi Cem İlkel, bir ay sonra da kariyerinde bir başka ilke imza attı.

Daha önce 8 kez grand slam elemelerinde mücadele eden ancak ikinci turdan ötesini göremeyen 26 yaşındaki sporcu, 9. denemesinde ana tabloya girmeyi başardı.