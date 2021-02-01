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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı! İlk 3 yarışta 12 puan...

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Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı! İlk 3 yarışta 12 puan...
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Cem Bölükbaşı, kariyerinde ilk defa katıldığı Formula 3 Asya Serisi'nde ilk ayak yarışları sonunda genel klasmanda 8. sırada yer aldı.

Dubai Autodrome Pisti'nde gerçekleştirilen ve üç yarıştan oluşan ilk rauntta Cem Bölükbaşı, 23 pilot arasında yarışları sırasıyla 7, 9 ve 8. sırada tamamladı.

İlk kez mücadele ettiği F3 Asya Serisi'nde ilk 3 yarıştan da puan almayı başaran Cem, topladığı 12 puanla genel klasmanda 8'inciliğe yükseldi.

Deneyimli pilotların karşısında gösterdiği performansıyla beğeni toplayan genç pilot, Formula 3 Asya Serisi'nde BlackArts Racing ekibiyle, 12 yarışa daha çıkacak.

Şampiyonanın ikinci ayağı, Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde 4-5 Şubat tarihinde düzenlenecek. Şampiyonanın ikinci ayağı da üç yarışa sahne olacak.

 

Cem Bölükbaşının Formula 3 kariyeri başladı İlk 3 yarışta 12 puan...

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