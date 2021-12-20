Cem Bölükbaşı rüzgarı! 15 yarışta 8 podyum...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Pınar Gültekin cinayeti ABDden şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...Pınar Gültekin cinayeti! ABD'den şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...#Pınar Gültekin
Dünya futbolunda 2. Süper Lig vakası Büyük anlaşmazlık...Dünya futbolunda 2. Süper Lig vakası! Büyük anlaşmazlık...#UEFA
Son dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesiSon dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesi#Memur
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Kız arkadaşım Instagramda seni neden aratmış tartışması kanlı bitti'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış?' tartışması kanlı bitti#Bayrampaşa
Aman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı İstanbul için saat verildiAman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı! İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybettiUsta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti#Sezai Aydın
Görülmemiş yağmacılık Yakayı böyle ele verdilerGörülmemiş yağmacılık! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Emine Erdoğan ve Bakan Özerden özel öğrencilere eğitim materyaliEmine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali#Ankara
Papa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durumPapa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durum#Papa
2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak#Efes Antik Kenti
2022de burçları neler bekliyor Hem parayı hem aşkı bulacaksınız2022'de burçları neler bekliyor? Hem parayı hem aşkı bulacaksınız
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Cem Bölükbaşı rüzgarı! 15 yarışta 8 podyum...

#Formula 2#Cem Bölükbaşı#Abu Dhabi Yas Marina
Cem Bölükbaşı rüzgarı 15 yarışta 8 podyum...

Espordan gelerek gerçek yarışlarda büyük zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2’de deneme sürüşlerinde başarılı performanslar gösterdi.Abu

Haberin Devamı

Bölükbaşı, Euroformula Open’daki takımı Van Amersfoort ile 18-19 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi Yas Marina pistinde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine çıkarken, 15 yarışta 8 kez podyumda yer aldı.

Genç yarış pilotu, cumartesi günü gerçekleşen test sürüşleri bitiminde 1:37.818 ile en iyi derecesini elde etti ve test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı. 

"FORMULA 1’E ÇIKAN İLK TÜRK YARIŞÇI OLMA HAYALİME HER SEFERİNDE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUM" 

Bölükbaşı, Formula 1 hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğüne değinirken, "Abu Dhabi Yas Marina pistinde, ilk kez Formula 2 resmi test sürüşlerini başarıyla tamamladık. Daha önce Formula 3 Asya yarışlarından bildiğim bir pist olsa da ilk kez resmi bir testte Formula 2 aracı kullandım. Yine bana çok şey kazandıran ve yarış deneyimimi artıran bir sürüş oldu. Formula 1’e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayalime her seferinde bir adım daha yaklaşıyorum. Bu süreçte başta Icrypex ekibi olmak üzere beni destekleyen herkese ve her zaman yanımda olan ajansım TEM Agency’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 2#Cem Bölükbaşı#Abu Dhabi Yas Marina

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron