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Cem Bölükbaşı kimdir? İşte Cem Bölükbaşı'nın biyografisi

#Cem Bölükbaşı#Cem Bölükbaşı Kimdir
Cem Bölükbaşı kimdir İşte Cem Bölükbaşının biyografisi

Cem Bölükbaşı 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacak. Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını açıkladı. Bu gelişmenin duyulmasının ardından Cem Bölükbaşı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Cem Bölükbaşı kimdir?

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Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası sayesinde motor sporları tutkusu başlayan Cem Bölükbaşı'nın, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceği açıklandı. İşte, Cem Bölükbaşı'nın biyografisi...

Cem Bölükbaşı 9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

Cem Bölükbaşı I-Racing ‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı.

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4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

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