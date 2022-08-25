Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriMotor Sporları Haberleri

Cem Bölükbaşı ile Formula 2 takımı Charouz Racing arasında kriz! Sözleşme fesih sebebi...

Güncelleme Tarihi:

#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Charouz Racing
Cem Bölükbaşı ile Formula 2 takımı Charouz Racing arasında kriz Sözleşme fesih sebebi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 23:07

Formula 2 takımı Charouz Racing ile yollarını ayıran Cem Bölükbaşı, Charouz'un fesih sebebi olarak sözleşme ihlali yapıldığı iddiasının ardından bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Formula 2 takımı Charouz Racing, dün yaptığı açıklamayla milli pilot Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

Charouz Racing'den bugün yapılan açıklamada fesih sebebinin Cem Bölükbaşı cephesinden kaynaklanan bir sözleşme ihlali olduğunu iddia etti.

Cem Bölükbaşı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Formula 2 2022 tam sezonu için anlaşmalı olduğum Charouz takımının son dört yarış için sunduğu yeni maddi talepleri karşısında tüm yapıcı ve iyi niyetli tavrımıza rağmen ortak mutabakata varılamadığından maalesef bu hafta sonu Belçika Spa'da yarışamıyorum. Haksız olduğuna inandığımız fesih süreci ve sözleşmedeki diğer ihlallerle ilgili tüm yasal seçeneklerimizi değerlendirmeye devam ediyoruz.

Formula 2 serüveni benim için tabii ki burada bitmedi. Bize gelen farklı opsiyonları görüşüyoruz. Umarım en kısa sürede yeni, güzel gelişmeleri paylaşabilirim.

Haberin Devamı

Charouz takımında yer alan mekanik, mühendis ve tüm spor personeline bugüne kadar verdikleri tüm destekler için teşekkür eder ve kendilerine başarılar dilerim. Takım olarak birlikte çok iyi bir uyum yakaladık, hepimizin mutlu olduğu, çok iyi bir ilerleme kat ettik. Sportif açıdan herhangi bir konuyla alakası olmayan bu yaşananlardan ötürü ne yazık ki üzgünüz.

Bize her koşulda destek veren sponsorlarıma ve genç motorsporları gönüllülerine karşı sorumluluğumun bilincindeyim. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.

Cem'in yarına kadın pilot yarışacak

Charouz Racing, Cem Bölükbaşı'nın yerine sezon sonuna kadar kadın pilot Tatiana Calderon'un takıma katıldığını ve Enzo Fittipaldi'nin takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.

Cem Bölükbaşı ile Formula 2 takımı Charouz Racing arasında kriz Sözleşme fesih sebebi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Charouz Racing

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger