Cem Bölükbaşı ile Formula 2 takımı Charouz Racing arasında kriz! Sözleşme fesih sebebi...

Haberin Devamı

Formula 2 takımı Charouz Racing, dün yaptığı açıklamayla milli pilot Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

Charouz Racing'den bugün yapılan açıklamada fesih sebebinin Cem Bölükbaşı cephesinden kaynaklanan bir sözleşme ihlali olduğunu iddia etti.

Cem Bölükbaşı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Formula 2 2022 tam sezonu için anlaşmalı olduğum Charouz takımının son dört yarış için sunduğu yeni maddi talepleri karşısında tüm yapıcı ve iyi niyetli tavrımıza rağmen ortak mutabakata varılamadığından maalesef bu hafta sonu Belçika Spa'da yarışamıyorum. Haksız olduğuna inandığımız fesih süreci ve sözleşmedeki diğer ihlallerle ilgili tüm yasal seçeneklerimizi değerlendirmeye devam ediyoruz.

Formula 2 serüveni benim için tabii ki burada bitmedi. Bize gelen farklı opsiyonları görüşüyoruz. Umarım en kısa sürede yeni, güzel gelişmeleri paylaşabilirim.

Haberin Devamı

Charouz takımında yer alan mekanik, mühendis ve tüm spor personeline bugüne kadar verdikleri tüm destekler için teşekkür eder ve kendilerine başarılar dilerim. Takım olarak birlikte çok iyi bir uyum yakaladık, hepimizin mutlu olduğu, çok iyi bir ilerleme kat ettik. Sportif açıdan herhangi bir konuyla alakası olmayan bu yaşananlardan ötürü ne yazık ki üzgünüz.

Bize her koşulda destek veren sponsorlarıma ve genç motorsporları gönüllülerine karşı sorumluluğumun bilincindeyim. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.

Cem'in yarına kadın pilot yarışacak

Charouz Racing, Cem Bölükbaşı'nın yerine sezon sonuna kadar kadın pilot Tatiana Calderon'un takıma katıldığını ve Enzo Fittipaldi'nin takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.