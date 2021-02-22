MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriCem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda 9. oldu
GeriMotor Sporları Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda 9. oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda 9. oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda 9. oldu
Abone Olgoogle-news

Genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ilk kez tam sezon mücadele ettiği Formula 3 Asya Şampiyonası'nı 9. sırada bitirdi.

Cem Bölükbaşı, ilk kez katıldığı Formula 3 Asya Şampiyonası'nda adını en başarılı 10 yarış pilotu arasına yazdırdı.

BlackArts Racing Team adına yarışan Cem, toplam 15 yarış üzerinden gerçekleştirilen organizasyonu 59 puanla 9. sırada tamamlayıp, Formula 1 hedefi yolunda ilk süper lisans puanına hak kazandı.

Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonasında 9. oldu

23 yaşındaki Cem, 12 pilotun yer aldığı Çaylaklar Kupası'nda ise en başarılı üçüncü pilot oldu.

Formula 3 Asya Şampiyonası'nda kazanan Çinli Guanyu Zhou olurken, Çaylaklar Kupası'nı Japon sürücü Ayumu Iwasa birincilikle tamamladı.

Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonasında 9. oldu

Kendisini destekleyen herkese çok teşekkür eden Cem Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimin ilk Formula 3 Asya yarışına katılmak ve böylesi bir başarıya imza atmaktan çok mutluyum. Bu daha başlangıç diyelim. Hayalimde ülkemin bayrağını dünyanın en büyük yarış pistlerinde gururla dalgalandırmak var. Bu sadece bireysel başarıyla değil destekle de ilgili. Daha fazla destekle ülkemi Formula 1'de ilk kez temsil edecek pilot olma hayalime adım adım yaklaşmak istiyorum."

 

Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonasında 9. oldu

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi