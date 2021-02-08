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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda 8. sıraya yükseldi!

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Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda 8. sıraya yükseldi!
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Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki üçüncü ayak yarışları sonucunda 39 puana ulaşarak 8. sıraya yükseldi.

Black Arts Racing takımıyla Formula 3 Asya Şampiyonası'nda boy gösteren 22 yaşındaki pilot, Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde sezonun 7, 8 ve 9. yarışlarında mücadele etti.

İlk yarışı 7. sırada bitiren Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta ise 5. sırayı alarak sezonun en iyi derecisini elde etti. Son yarışı geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamayan milli sporcu, üçüncü ayak yarışlarında topladığı 39 puanla 8. sıraya çıktı.

Organizasyonda dördüncü ayak yarışları Dubai Autodrome Pisti'nde, 12-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonasında 8. sıraya yükseldi

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