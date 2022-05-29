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Cem BölükbaÅŸÄ± Formula 2'deki en iyi yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±!

#Cem BölükbaÅŸÄ±#Monaco GP#Formula 2
Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± Formula 2deki en iyi yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±

Formula 2'de mÃ¼cadele eden milli sporcumuz Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, 20. sÄ±rada baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Monaco Grand Prix'si ana yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± 11. sÄ±rada tamamladÄ±. Cem, kariyerinin ilk puanÄ±nÄ± 1 sÄ±rayla kaÃ§Ä±rdÄ±.

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TÃ¼rkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, kariyerinin ilk sezonunun en baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± prestijli Monaco caddelerinde gÃ¶sterdi.

SPRÄ°NTÄ° 12. BÄ°TÄ°RDÄ°

SÄ±ralama turlarÄ±nda 18. sÄ±rayÄ± alan Cem, dÃ¼n koÅŸulan sprint yarÄ±ÅŸÄ±nda harika bir start alarak 6 sÄ±ra birden yÃ¼kseldi ve yarÄ±ÅŸ sonuna kadar yerini koruyarak mÃ¼cadeleyi 12. sÄ±rada tamamladÄ±. Bu sonuÃ§, Formula 2'de ilk sezonunu geÃ§iren Cem iÃ§in en iyi sprint yarÄ±ÅŸÄ± sonucuydu.

YARIÅžTA DA Ä°YÄ° START ALDI

Formula 2 Monaco Grand Prix'sinin bugÃ¼n koÅŸulan ana yarÄ±ÅŸÄ±na ise 20. sÄ±radan baÅŸlayan Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, yine iyi start alarak 16. sÄ±raya kadar Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lerleyen turlarda zorlu Monako caddelerinde rakiplerinin kazalar yapmasÄ±yla sÄ±ralamada yÃ¼kselen Cem, hatasÄ±z gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± 11. sÄ±rada bitirdi.

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Charouz takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden milli sporcumuz Formula 2 kariyerindeki ilk puanÄ±na 1 sÄ±ra kadar yaklaÅŸmÄ±ÅŸ oldu.

Formula 2 Monaco Grand Prix'sini Felipe Drugovich kazandÄ±. Theo Pourcheire ikinci, Juri Vips ise 3. oldu.

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Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± Formula 2deki en iyi yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±

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#Cem BölükbaÅŸÄ±#Monaco GP#Formula 2

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