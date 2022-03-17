Cem Bölükbaşı bu hafta yarışacak mı? Yarışlar hangi kanalda saat kaçta? İşte Formula 2 yarış programı

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Yarış severlerin merakla beklediği Formula 2 bu hafta start alıyor. Cem Bölükbaşı'nın yarışacak olmasından dolayı ayrı bir önem kazanan Formula 2, Türk yarış severlerin heyecanla beklediği organizasyonlardan biri oldu. Yarışlar öncesinde hangi kanaldan canlı yayın yapılacağı ve yarış programı merak konusuydu. Formula 2'de haftanın yarışları belli oldu. İşte 1. ayak yarışlarının programı

FORMULA 2 YARIŞLARI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Formula 2 Dünya Şampiyonası 1. Ayak

Cuma: 12.35 – 13.20 Antrenman SSport +

Cuma: 19.25 – 19.55 Sıralama Turları Sport +

Cumartesi: 19.40 – 20.30 Sprint yarış SSport ve SSport +

Pazar: 13.40 – 14.45 Yarış SSport 2 ve SSport +

🚨 Formula 2 Dünya Şampiyonası 1. Ayak 🚨



Cuma: 12.35 – 13.20 Antrenman SSport +



Cuma: 19.25 – 19.55 Sıralama Turları Sport +



Cumartesi: 19.40 – 20.30 Sprint yarış SSport ve SSport +



Pazar: 13.40 – 14.45 Yarış

SSport 2 ve SSport + 🎉 pic.twitter.com/UH2fUz20As — Cem Bolukbasi (@cembolukbasi) March 16, 2022

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BAKAN KASAPOĞLU, FORMULA 2 PİLOTU CEM BÖLÜKBAŞI’NI KABUL ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) heyeti ve Formula 2 (F2) pilotu Cem Bölükbaşı’nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü binasında Formula 2 (F2) pilotu Cem Bölükbaşı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'yı kabul etti. Görüşme sırasında Bakan Kasapoğlu bir de konuşma gerçekleştirdi.

“Sporcularımız Cem gibi ilkleri gerçekleştirerek bu altyapıyı en güzel şekilde değerlendiriyorlar”

Konuşmasında Cem Bölükbaşı’nı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, çıtayı yükselterek hedefleri tek tek gerçekleştirerek devam edeceklerini belirterek, “Bu imkanlar 20 yıldaki strateji çerçevesinde gerçekleştirilen politikalar ve çalışmalarla muhteşem bir altyapımız var. Sporcularımız Cem gibi ilkleri gerçekleştirerek bu altyapıyı en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Önce kurdukları hayaller, sonrasında o hayallerin peşinden her şartta koşmaları, takip etmeleri bizleri mutlu ediyor ve gördüğünüz gibi Cem Bölükbaşı kardeşimiz bu anlamda ülkemizi Formula 2 seviyesinde temsil edecek ilk Türk pilotu olarak yanı başımızda. Ben kendisini tebrik ediyorum. O hem bir başarıyla performansını ortaya koydu. Aynı zamanda da spor , otomobil, pilot camiasının, otomobil sporlarının gönlünü kazandı, saygılarını kazandı. 4 gün sonra Bahreyn’de de ilk Formula 2 yarışına çıkacak. Kendisine başarı diliyorum. Ben onun en güzel en içten bir şekilde başarıyla bir gurur tablosu olarak ülkemize bir mutluluk yaşatacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla basına kapalı olarak TOSFED’in Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, 4 gün sonra 18-20 Mart tarihlerinde Bahreyn’de ilk Formula 2 yarışına çıkacak.