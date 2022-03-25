Cem Bölükbaşı bu hafta yarışacak mı? Formula 2 yarışları saat kaçta, hangi kanalda? İşte F2'de haftanın yarış programı

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Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 serüveni büyük bir heyecan ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sezonun ilk yarışında 20. sırada başladığı yarışı 15. sırada tamamlayan Bölükbaşı'nın bu hafta sergileyeceği performans merak konusu. Peki Formula 2'de haftanın programı ve yarış saatleri nedir? İşte yarışların yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi

İşte F2'de haftanın yarış programı

Cuma: 14.25 - Antrenman - S Sport +

Cuma: 18.30 - Sıralama Turları - S Sport +

Cumartesi: 15.30 - Sprint Yarışı - S Sport 2 / S Sport +

Pazar: 16.35 - Ana Yarış - S Sport 2 / S Sport +