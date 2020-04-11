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GeriFutbol Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme

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Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme
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İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.

Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.

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