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GeriFutbol Celtic'te Ange Postecoglou dönemi! 107 gün sonra...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Celtic'te Ange Postecoglou dönemi! 107 gün sonra...

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Celtic'te Ange Postecoglou dönemi! 107 gün sonra...

İskoçya ekibi Celtic'te Neil Lennon'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Celtic Kulübü, 55 yaşındaki Yunanistan doğumlu Avustralyalı çalıştırıcı Postecoglou ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avustralya'nın Brisbane Roar, Melbourne Victory ekipleri ile Avustralya Milli Takımı'nda görev alan Postecoglou, son olarak Japonya takımı Yokohama Marinos'u çalıştırmıştı. 

Geçen sezon üst üste 10. şampiyonluğunu hedefleyen Celtic, ligi Rangers'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Celticte Ange Postecoglou dönemi 107 gün sonra...

Neil Lennon, Celtic'le yollarını 24 Şubat 2021'de ayırmıştı. Celtic, Postecoglou'nu tam 107 günlük aranın ardından açıklamış oldu.

Celticte Ange Postecoglou dönemi 107 gün sonra...

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