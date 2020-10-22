Celtic'in Avrupa Ligi ilk maçında konuğu Milan! Hakan Çalhanoğlu sakat...

Bu bir ilandır

CELTIC

- Sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Celtic, kendini Avrupa Ligi gruplarında buldu.

- İskoçya Premiership'te de yeniden zafere ulaşıp şampiyonluk serisini 10'a çıkartarak rekor kırma planları da vardı ancak geçtiğimiz hafta sonu Rangers'a kaybedince, o hedefte de biraz şaşma oldu.

- Koronavirüs karantina süreci sona eren Ryan Christie yeniden kadroda olacak. Odsonne Edouard için biraz daha bekleyeceğiz. Stoper Christopher Jullien ve sağ açık James Forrest sakat.

- TD Neil Lennon; "Rangers yenilgisi sonrası kendimize gelmek için Milan maçı iyi bir fırsat. Bu takımın neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve yeniden yükselişe geçeceğiz..." açıklamasında bulundu.

MILAN

- Serie A'ya fırtına gibi bir başlangıç yapan, son olarak da derbi maçta Inter'i deviren Milan'da Ante Rebic ve Mateo Musacchio sonrası milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da sakatlar kervanına katıldı.

- Koronavirüs karantinasındaki Leo Duarte de İskoçya'ya getirilmedi.

- TD Stefano Pioli önceki maçlarda çok/hiç şans vermediği Jens Petter Hauge ve Diogo Dalot'nun Celtic karşısında ilk 11'de olma ihtimallerinden bahsederken; "Hakan önemli bir parçamızdı, onun yokluğunda da arkadaşları yerini kapatıp bize yeni bir oyun formatı sunacaktır..." dedi.

- Bu formatın kritik parçasının Brahim Diaz olması, hücumun en ilerisinde ise Zlatan Ibrahimovic'in dinlendirilmesi durumunda Lorenzo Colombo'nun oynaması bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan bu sezon oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazandı. (1 beraberlik)

- Celtic'in son 5 resmi maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- İki takım en son 2013/14 Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda karşı karşıya gelmişlerdi ve Milan, her iki maçı da gol yemeden kazanmıştı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Milan Kazanır" oldu!

%38'lik kesim İtalyan devinin İskoçya deplasmanından 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

Celtic son olarak ligde Rangers'a kaybetmişti! Hatırlayalım...