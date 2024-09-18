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Celtic Sloven Bratislava maçı, daha önce 2 kez karşı karşıya gelen ekipler için önemli bir mücadele olacak. Sloven Bratislava karşısında 2 maçta 2 galibiyet elde eden Celtic, bu maçta da galibiyet elde etmenin yollarını arayacak. Peki, Celtic Sloven Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

CELTİC SLOVEN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Lig Aşamasında Celtic, Sloven Bratislava'yı ağırlayacak. 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.