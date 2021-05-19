Celtic CEO'su Peter Lawwell'in evine molotof kokteylli saldırı! Ailesi uyurken ateşe verdiler...

Spor Arena Dış Haber - İskoçya'nın dev kulüplerinden olan Celtic'in üst yöneticisi Peter Lawwell ve ailesi, korku dolu bir geçe geçirdi. Lawwell'in evine, uyudukları sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından molotoj kokteylli saldırı düzenlendi.

Peter Lawwell'in evinin önünde bulunan arabalara atılan molotof kokteylinin patlaması sonucu arabada çıkan yangın bir süre sonra eve de sıçradı. Çıkan yangın sonrası büyük panik yaşayan ailede yaralanan olmadı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ, ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Gece saatlerinde çevredekiler tarafından yapılan yangın ihbarı sonrası bölgeye gelen 40 itfaiyeci, 8 itfaiye aracıyla birlikte yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Gün ışıdığında ise korkunç bir manzara ortaya çıktı. Peter Lawwell'in evinin bir kısmı ve evin önündeki araçlar kül olmuştu.

POLİS SORUŞTURMA YAPIYOR

Olayın arabalara atılan molotof kokteyliyle başladığını tespit eden Glasgow polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

CELTIC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Lawwell'in CEO görevini yürüttüğü Celtic'ten de konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı:

Peter Pawwell'in evinde ve evin önündeki arabalarda ağır bir hasar meydana gelmiştir. Lawwell ve ailesi yara almadan olayı atlattığını ve sabah saatlerinde olay yerinden ayrıldı. Büyük bir şok yaşayan ailenin sağlık durumlarının iyi olması kulübümüzü memnun etmiştir. Güvenlik güçleriyle ortaklaşa çalışıp bu olayın faillerinin bulunmasına yardımcı olacağız.

"FANATİK CELTIC TARAFTARLARI YAPMIŞ OLABİLİR"

İskoçya basınında yer alan bazı yorumlarda, 9 yıl sonra ezeli rakibi Rangers'a şampiyonluğu büyük bir farkla kaybeden Celtic'in fanatik taraftarlarının bu saldırıyı düzenlemiş olabileceği ifade edildi.

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