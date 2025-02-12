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Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşması Celtic Bayern Münih muhtemel 11'ler

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Celtic Bayern Münih#Celtic - Bayern Münih Maçı
Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşması Celtic Bayern Münih muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 13:35

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off ilk maçında Celtic Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Glasgow'da Celtic Park’ta oynanacak mücadelenin canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic, güçlü rakibi Bayern Münih’i Glasgow’da ağırlıyor. 12 yıl sonra eleme turlarında yer alan İskoç ekibi kendi sahasında sürpriz peşinde. Bayern ise Avrupa’daki kötü deplasman serisini sonlandırarak son 16 biletini cebine koymak istiyor. Peki, Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşması Celtic Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic kendi sahasında Bayern Münih’i ağırlayacak. İskoç ekibi Celtic son haftalarda aldığı galibiyetlere yenisini eklemek istiyor. Son olarak Bundesliga'da Werder Bremen'i 3-0 yenen Bayern Münih de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Celtic Bayern Münih maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Celtic Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi...

CELTİC - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması Celtic Bayern Münih maçı, 12 Şubat Çarşamba TSİ 23:00’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Alphonso Davies, Joao Palhinha kadroda yer almazken hasta olduğu belirtilen Serge Gnabry'nin durumu belirsizliğini koruyor.

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Celtic'te cezalı olan Daizen Maeda'nın yanı sıra Paulo Bernardo, James Forrest ve Jota sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

MUHTEMEL 11'LER

Celtic: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor - Engels, McGregor, Hatate - Kuhn, Idah, Yang

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Coman, Musiala, Olise, Kane

 

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Celtic Bayern Münih#Celtic - Bayern Münih Maçı

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