Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşması Celtic Bayern Münih muhtemel 11'ler

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic kendi sahasında Bayern Münih’i ağırlayacak. İskoç ekibi Celtic son haftalarda aldığı galibiyetlere yenisini eklemek istiyor. Son olarak Bundesliga'da Werder Bremen'i 3-0 yenen Bayern Münih de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Celtic Bayern Münih maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Celtic Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi...

CELTİC - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması Celtic Bayern Münih maçı, 12 Şubat Çarşamba TSİ 23:00’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Alphonso Davies, Joao Palhinha kadroda yer almazken hasta olduğu belirtilen Serge Gnabry'nin durumu belirsizliğini koruyor.

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Celtic'te cezalı olan Daizen Maeda'nın yanı sıra Paulo Bernardo, James Forrest ve Jota sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

MUHTEMEL 11'LER

Celtic: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor - Engels, McGregor, Hatate - Kuhn, Idah, Yang

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Coman, Musiala, Olise, Kane