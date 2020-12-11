Celtic 3-2 Lille (Maçın özeti ve golleri)

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, İskoçya'da Celtic deplasmanına konuk oldu. Maça Yusuf Yazıcı ilk 11'de, Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde başladı. Zeki Çelik sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

İskoçya'da oynanan grubun son maçını Celtic 3-2 kazanırken bu sonuçla Lille, grubu 2. tamamladı. Celtic'e galibiyeti getiren golleri 28'de McGregor, 71'de Weah ve 75'te Turnbull attı. Yenilmesine rağmen bir üst tura yükselen Lille'in gollerini ise 21'de Julien ve 24'te Ikone kaydetti.

Yusuf Yazıcı, Ikone'un attığı golün asistini yaptı. Yusuf böylece Lille formasıyla 18 maç sonunda 10 gol ve 3 asist kaydetmiş oldu. Yusuf Yazıcı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz süre almadı.

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...