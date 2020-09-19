Celta, Valencia ile oynadığı son yedi La Liga maçının sadece birini kazanabildi.

La Liga'da çıktığı son 11 deplasmandan galibiyetle dönemeyen Valencia, bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.

Celta forması giyen Iago Aspas'ın iç sahada Valencia'dan daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek takım Getafe. Manu Vallejo, Valencia formasıyla çıktığı son beş La Liga maçında dört gol kaydetti. Óscar García, Celta'nın başında çıktığı La Liga maçlarının %51.8'inden beraberlikle ayrıldı.

Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Okay Yokuşlu ve Emre Mor ilk 11'de başladı

İspanya La Liga ilk hafta maçında Eibar ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı. Celta Vigo'da Emre Mor ve Okay Yokuşlu maça ilk 11'de çıktı. La Liga'nın ilk haftasında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Municipal de Ipurua'da oynanan maç 0-0 bitti.

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor ilk 11'de maça başladı. Okay 90 dakika forma giyerken Emre Mor 86. dakikada oyundan alındı.

Eibar'da Papakouli Diop 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.