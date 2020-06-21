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GeriFutbol Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 ile geçti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 18:43,Son Güncelleme:

Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 ile geçti!

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Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 ile geçti!
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 yendi.

Bu sezonki en farklı galibiyetine Alaves karşısında ulaşan Celta Vigo'nun gollerini, 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan İago Aspas, 40 ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito, 86. dakikada da Santi Mina kaydetti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo, aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak, 30 puanla 16. sıraya yükseldi. Alaves ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Diğer yandan, Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Okay Yokuşlu, ikinci yarı yerini Filip Bradiric'e bıraktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okay, 24 Haziran'daki Real Sociedad maçında kadroda yer alamayacak

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