Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 ile geçti!

Bu sezonki en farklı galibiyetine Alaves karşısında ulaşan Celta Vigo'nun gollerini, 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan İago Aspas, 40 ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito, 86. dakikada da Santi Mina kaydetti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo, aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak, 30 puanla 16. sıraya yükseldi. Alaves ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Diğer yandan, Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Okay Yokuşlu, ikinci yarı yerini Filip Bradiric'e bıraktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okay, 24 Haziran'daki Real Sociedad maçında kadroda yer alamayacak