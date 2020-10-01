Barcelona'nın 2000/01'den bu yana La Liga'da Celta Vigo'nun iç saha maçlarını oynadığı Balaidos'tan daha fazla mağlubiyet aldığı tek stat Santiago Bernabeu.

La Liga'da çıktığı son üç deplasman maçını kazanan Barcelona, Ocak 2019'dan bu yana dört maçlık bir seri yakalayamıyor.

Celta forveti Iago Aspas, Barcelona filelerini havalandırması halinde kulüp tarihinin en fazla La Liga golü atan oyuncusu olacak. Celta'ya rakip olduğu 16 La Liga maçında 11 gol atan Barcelona forveti Lionel Messi, bu gollerin sadece ikisini deplasmanda kaydedebildi.

Celta Vigo Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo Barcelona maçı bu akşam saat 22:30 başlayacak. Mücadele Spor Smart 2 kanalında yayınlanacak.