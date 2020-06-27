Celta Vigo 2-2 Barcelona

La Liga'nın 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona deplasmanda milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile karşılaştı.

Barcelona'nın gollerini 20 ve 67. dakikalarda Luis Suarez atarken, Celta Vigo'nun sayıları ise 50'de Smolov ve 88'de Iago Aspas'tan geldi. Celta Vigo'da ilk golün asistini milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 69, Celta Vigo ise 34 yaptı.