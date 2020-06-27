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Haber Giriş: 27.06.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Celta Vigo 2-2 Barcelona

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La Liga'nın 32. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı. Barcelona'nın Luis Suarez ile gollerine Celta Smolov ve Iago Aspas ile cevap verdi. Celta Vigo'da ilk golün asistini milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.

La Liga'nın 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona deplasmanda milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile karşılaştı.

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Celta Vigo - Barcelona maçından kareler
Celta Vigo - Barcelona maçından kareler

 

Barcelona'nın gollerini 20 ve 67. dakikalarda Luis Suarez atarken, Celta Vigo'nun sayıları ise 50'de Smolov ve 88'de Iago Aspas'tan geldi. Celta Vigo'da ilk golün asistini milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 69, Celta Vigo ise 34 yaptı.

Celta Vigo 2-2 Barcelona

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