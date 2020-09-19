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Spor Arena
Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Celta Vigo 2-1 Valencia

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Celta Vigo 2-1 Valencia
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La Liga'nın ikinci haftasında Celta Vigo, Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Emre Mor, mücadeleye 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Celta Vigo ile Valencia, La Liga'nın ikinci haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Aspas ile öne geçen Celta Vigo, 46. dakikada Gomez'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Iago Aspas çıktı ve Celta Vigo, Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Celta'nın puanı 4'e yükseldi. Valencia ise 3 puanda kaldı.

Celta Vigo'da Emre Mor, mücadeleye 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.

İLK 11'LER

Celta Vigo: Villar, Olaza, Murillo, Mallo, Aidoo, Tapia, Suarez, Beltran, Aspas, Nolito, Emre Mor.

Valencia: Domenech, Gaya, Gabriel, Wass, Diakhaby, Esquerdo, Musah, Kondogbia, Guedes, Lee, Gomez.

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