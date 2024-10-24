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Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Celje Başakşehir muhtemel 11'ler

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#Celje - Başakşehir Maçı#UEFA Konferans Ligi#Celje Başakşehir
Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Konferans Ligi Celje Başakşehir muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:33

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Celje Stadı'nda oynanacak müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksi Derevinskyi yönetecek. Celje Başakşehir maç kadrosu ve detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi Celje Başakşehir muhtemel 11'ler...

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Günün ilk maçında RAMS Başakşehir, Slovenya ekibi NK Celje’ye konuk olacak. Tarihinde ilk kez bir Slovenya takımı ile karşılaşacak olan temsilcimizde sakat veya cezalı bir isim bulunmuyor. Celje ise 1997’de İntertoto’da Antalya ile 1-1 berabere kalmıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi’nde bir üst turu hedeflediklerini, bu karşılaşmanın da bu yolda kritik olduğunu belirterek “Final gibi bir maç oynayacağız” diye konuştu. Peki, Celje Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celje Başakşehir hangi kanalda? İşte detaylar...

CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Celje Stadı'nda oynanacak Celje Başakşehir maçı 24 Ekim bugün TSİ 19:45'te başlayacak. Ukrayna Futbol Federasyonundan Oleksi Derevinskyi'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Konferans Ligi Celje Başakşehir muhtemel 11ler

CELJE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Celje: Rozman, Vuklisevic, Zec, Kavcic, Nemanic, Matko, Seslar, Kvesic, Eguaras, Bobicanec, Edmilson

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Serdar, Piatek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Vikingur-Cercle Brugge

19.45 Gent-Molde

19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes

19.45 APOEL-Borac Banja Luka

19.45 Rapid Wien-Noah

19.45 Hearts-Omonoia

19.45 St. Gallen-Fiorentina

19.45 Panathinaikos-Chelsea

19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub

19.45 Celje-RAMS Başakşehir

19.45 Larne-Shamrock Rovers

22.00 Real Betis-Kopenhag

22.00 Helsinki-Dinamo Minsk

22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz

22.00 The New Saints-Astana

22.00 Mlada Boleslav-Lugano

22.00 TSC-Legia Varşova

22.00 Pafos-Heidenheim

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#Celje - Başakşehir Maçı#UEFA Konferans Ligi#Celje Başakşehir

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