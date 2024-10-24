Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Celje Başakşehir muhtemel 11'ler

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Günün ilk maçında RAMS Başakşehir, Slovenya ekibi NK Celje’ye konuk olacak. Tarihinde ilk kez bir Slovenya takımı ile karşılaşacak olan temsilcimizde sakat veya cezalı bir isim bulunmuyor. Celje ise 1997’de İntertoto’da Antalya ile 1-1 berabere kalmıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi’nde bir üst turu hedeflediklerini, bu karşılaşmanın da bu yolda kritik olduğunu belirterek “Final gibi bir maç oynayacağız” diye konuştu. Peki, Celje Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celje Başakşehir hangi kanalda? İşte detaylar...
CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Celje Stadı'nda oynanacak Celje Başakşehir maçı 24 Ekim bugün TSİ 19:45'te başlayacak. Ukrayna Futbol Federasyonundan Oleksi Derevinskyi'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
CELJE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Celje: Rozman, Vuklisevic, Zec, Kavcic, Nemanic, Matko, Seslar, Kvesic, Eguaras, Bobicanec, Edmilson
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Serdar, Piatek
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Vikingur-Cercle Brugge
19.45 Gent-Molde
19.45 Djurgarden-Vitoria Guimaraes
19.45 APOEL-Borac Banja Luka
19.45 Rapid Wien-Noah
19.45 Hearts-Omonoia
19.45 St. Gallen-Fiorentina
19.45 Panathinaikos-Chelsea
19.45 Jagiellonia Bialystok-Petrocub
19.45 Celje-RAMS Başakşehir
19.45 Larne-Shamrock Rovers
22.00 Real Betis-Kopenhag
22.00 Helsinki-Dinamo Minsk
22.00 Olimpija Ljubljana-LASK Linz
22.00 The New Saints-Astana
22.00 Mlada Boleslav-Lugano
22.00 TSC-Legia Varşova
22.00 Pafos-Heidenheim