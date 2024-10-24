Celje 5-1 Başakşehir (Konferans Ligi maçı özeti)

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UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Celje ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje 5-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi takım 5. dakikada Svetlin ile öne geçerken 30. dakikada Brnic farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü 34. dakikada Seslar söyledi.
Başakşehir, 51. dakikada Kucys ile skoru 4-0'a getirirken Başakşehir'de Pelkas, 75. dakikada farkı 3'e indirdi. Son gol ise 77. dakikada Kucys'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir ilk 2 haftayı puansız kapattı. Celje ise ilk puanlarını aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza yayı içinden Kucys’in şutunda kaleci Deniz Dilmen’den dönen topu Svetlin ağlara gönderdi. 1-0
9. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Kucys’in ceza sahasına yerden ortasında arka direkte Brnic topu filelerle buluşturdu. 2-0
35. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Matko’nun ortasında Seslar’ın şutu ağlara gitti. 3-0
51. dakikada Seslar’ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kucys topu ağlara yolladı. 4-0
75. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-1
77. dakikada sol kanattan Brnic’in ortasında kale önünde bomboş durumda Kucys’in şutu ağlara gitti. 5-1
İLK 11'LER
Celje: Rozman, Juanjo Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys
Başakşehir: Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Piatek