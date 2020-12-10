Celic Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı maç kadrosunda. Zeki Çelik sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 6 gol attı, toplamda ise 17 maçta 10 gol 2 asisti var. Burak Yılmaz'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 2 gol, toplamda ise 16 maçta 8 gol 4 asisti bulunuyor.

Lille, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti. Celtic maçı ve Sparta Prag - Milan maçının sonucuna göre lider çıkıp çıkmayacakları belli olacak.

Celic Lille Şampiyon Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Celic Lille Şampiyon Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.