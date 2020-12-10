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Spor Arena
Haber Giriş: 10.12.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Celic Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Celic Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Celic Lille UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım oynadıkları ilk karşılaşmada karşılıklı kaçan penaltılara rağmen mücadele 2-2 berabere bitmişti.. Lille gruptan çıkmayı garantiledi.. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Celic Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı maç kadrosunda. Zeki Çelik sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 6 gol attı, toplamda ise 17 maçta 10 gol 2 asisti var. Burak Yılmaz'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 2 gol, toplamda ise 16 maçta 8 gol 4 asisti bulunuyor.

Lille, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti. Celtic maçı ve Sparta Prag - Milan maçının sonucuna göre lider çıkıp çıkmayacakları belli olacak.

Celic Lille Şampiyon Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Celic Lille Şampiyon Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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