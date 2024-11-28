Çekyalılar Slavia Prag - Fenerbahçe maçı öncesi çok iddialı: Böylesini görmemişlerdi | Mourinho dalga geçiyor, hoş değil

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki son galibiyetini ilk maçta Union Saint-Gilloise karşı alan sarı-lacivertli ekip, kritik maçta tüm planlarını mutlak galibiyet üzerine kurdu. Puan tablosunda 21.sırada yer alan sarı-lacivertliler, Çekya Ligi’nde başarılı form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken rakibi karşısında 3 puana kilitlendi. Çekya medyasında görev yapan gazeteciler, mücadele öncesi değerlendirmelerini aktardı. Meslektaşlarımız, Slavia Prag’ın tehlikeli isimlerine ayrı bir parantez açtı ve temsilcimize uyarılarda bulundu.

ÇEKYALI GAZETECİLERİN MÜCADELE ÖNCESİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

ADAM WEIDENTHALER (CZECH RADIO):

“SLAVIA PRAG, ÇEKYA VE AVRUPA LİGİ’NDE GERÇEK GÜCÜNE GERİ DÖNDÜ”

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Slavia Prag, hem kendi liginde hem de Avrupa Ligi’nde gerçek gücüne geri döndü. Son maçlarında Çekya Ligi’nin en kötü takımına karşı kolay bir galibiyet aldılar ancak oyuncu rotasyonunu iyi yaptılar. Bu durum da Slavia Prag’daki daha fazla oyuncunun forma giymeye hazır olduğu anlamına geliyor. Örneğin, Frankfurt maçında gördüğünüz gibi sahada her zaman aktif bir oyun ortaya koydular ve koşu anlamında da iyi durumdaydılar. Takımın çekirdeğini orta sahadaki 3 oyuncu oluşturuyor: Lukas Provod (oyun kurma dehası), Oscar Dorley (savunmanın sigortası) ve Christos Zafeiris (takımda hiç kimsede olmayan yaratıcı kıvılcımlara sahip).

“FENERBAHÇE, YÜZDE 60 DAHA AVANTAJLI ÇÜNKÜ BİREYSEL KALİTELERİ ÇOK ÜSTÜN”

Fenerbahçe'nin maçta yüzde 60 daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim çünkü bireysel kaliteleri çok üstün. Ancak Slavia Prag, bu sezon bize Avrupa'nın en iyi takımlarını yenebileceğini, onlara karşı eşit bir oyun ortaya koyacağını veya en kötü berabere kalabileceğini gösterdi. Örneğin, Ajax’ı devirmeye çok yaklaşmışlardı. Eğer Slavia Prag ilk golü atarsa savunmasını aşmak çok zor olacak. Ancak Fenerbahçe avantajı ele geçirirse Slavia Prag en azından maçı berabere bitirmek için kendini zorlayabilir. Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri, Slavia Prag savunmacılarının ana hedefi olacak. Jose Mourinho, her ne kadar olağanüstü bir teknik direktör olsa da kendisi için yepyeni bir ligde anında nasıl bir etki yaratacağından emin değildim. Mourinho, her yeni takımındaki ilk sezonunda iyi şeyler yaşıyor. Şu ana kadar da onun için işler yolunda gidiyor ama ben onun daha çok uzun vadede takımı nasıl idare edebileceğini merak ediyorum.

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BART CERNIK (ISPORT.CZ):

“SLAVIA PRAG; A.BILBAO, E.FRANKFURT VE AJAX’A KARŞI MAÇLARI DOMİNE ETTİ”

Slavia Prag, muhtemelen kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını yaptı. Biraz inişli çıkışlı bir başlangıcın ardından maçlarda hakimiyet kurmaya başladılar. 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldılar. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky, önceki sezonlara kıyasla daha az rotasyon yapıyor. Formda oldukları takdirde her zaman oynatacağı yaklaşık 8 oyuncusu var. Özellikle ligde zayıf rakiplere karşı bile çok güçlü 11'lerle mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nde daha fazla rotasyon kullanıyor çünkü orada Çekya Ligi’nin aksine daha hücum odaklı ve serbest bir futbol var. Slavia Prag, teknik direktör Trpisovsky yönetimindeki en iyi deplasman maçlarından birini Athletic Bilbao ve E.Frankfurt'ta oynadı. Ev sahibi takımlara karşı üstünlük sağladı ancak her iki maçta da 1-0 kaybetti. Ajax karşısında da maçı domine ettiler ama 1-1 berabere kaldılar. Maçlardan memnunum ama skorlardan değil.

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“LILLE, BU KADAR ÇOK BASKI VE KOŞU YAPAN BİR TAKIM GÖRMEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ”

Slavia Prag, şu anda Avrupa'nın fiziksel olarak en zorlayıcı takımlarından biri. Ayrıca koşu istatistikleri de inanılmaz. Fransız oyuncular, Lille'in ağustos ayında Prag'da oynadığı maçta (Slavia 2-1 kazandı) daha önce bu kadar çok baskı ve koşu yapan bir takım görmediklerini söyledi. Ligde genellikle 3-4-3 sistemiyle oynuyorlar ve bu noktada çok iyi stoperlere, genç ve parlak kaleci olan Kinsky'ye güveniyorlar. Ancak Avrupa'da bazen 4-2-3-1 sistemine geçiyorlar. Slavia, fiziği sayesinde Avrupa Ligi'nde nadiren görülen bir şekilde sahanın her yerinde adam adama oynuyor. Oscar Dorley, orta sahada top çalma görevini yerine getiriyor. Oscar, ayrıca harika bir tekniğe sahip ve inanılmaz driplingler yapıyor. Onu izlemek çok keyifli. Ve tabii ki şu anda Çekya Ligi’nin en iyi oyuncusu olan Lukáš Provod’u da söylemek istiyorum. O, yaratıcı bir kanat oyuncusu. Ayrıca çok uzun boylu ve uzun bacaklı ama mükemmel derecede hızlı bir koşucu. O, Slavia Prag’ın oyununda kilit rol oynuyor.

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“ALLAN SAİNT-MAXİMİN, HIZIYLA SORUN YARATACAK YIKICI GÜCE SAHİP”

Bazı Fenerbahçeli oyunculara büyük saygı duyuyorum, özellikle de Dusan Tadic'e. Allan Saint-Maximin ise formda olduğu takdirde hızıyla Slavia Prag’a sorun yaratabilecek yıkıcı bir güce sahip. Bonus olarak: Çek taraftarlar Edin Džeko'yu çok seviyor çünkü kariyerine burada küçük bir kulüp olan Teplice'de başladı ve akıcı bir şekilde Çekçe konuşuyor. Ama dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe'nin şu ana kadar Avrupa Ligi'nde oynadığı oyundan pek de memnun değilim. Harika bireysel oyunculara sahipler ama sistemin henüz o kadar iyi çalıştığını görmüyorum.

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“TEKNİK DİREKTÖR TRPİSOVSKY, MOURINHO’NUN ÇALIŞTIRDIĞI ROMA’YI YENMİŞTİ!”

Bir yıl önce teknik direktör Trpisovsky, Prag'daki maçta Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’yı 2-0 yenmişti. Harika bir galibiyetti. Mourinho'nun Roma'sı Slavia tarafından çok iyi çözüldü ve neredeyse hiç şans yakalayamadılar. Ben şahsen Mourinho’nun -her ne kadar harika bir teknik direktör olsa da- Avrupa futboluna sunabileceği yeni bir şey olmadığını düşünüyorum. 20 yıldır en üst düzeyde teknik direktörlük yapıyor ama taktiklerinden çok artık karizması ve kişiliği ön planda. Fenerbahçe'yi ligde izlemedim ama onun adına sonuçların iyi olması ve muhtemelen şampiyonluk için mücadele edecek olması güzel. Ama gördüğüm tek şey onun hakemlerle tartıştığı, kart gördüğü ve Türk futboluyla biraz dalga geçtiği yazılar. Bundan pek hoşlanmıyorum.

“SLAVIA PRAG, FAVORİ OLAN TARAF. FENERBAHÇE SAVUNMASINI AŞABİLİRLER”

Herhangi bir önyargım olmadan Slavia Prag’ın favori olduğunu düşünüyorum. Duyduğum kadarıyla kendilerine çok güveniyorlar, Fenerbahçe savunmasını aşabilirler. Trpisovsky, genellikle Çekya Ligi’ndeki takımların Avrupa'dakinden daha iyi savunma yaptığını söyler ve bu tespit doğrudur. Ayrıca Slavia Prag’ın gerçekten puana ihtiyacı var. Kalan 4 maçın 3'ünü evlerinde oynayacaklar ve güçleri burada yatıyor. İlk 8'e girme konusunda büyük hedefleri var, o yüzden kazanmaları gerekiyor. Taraftarlar, burada gerçekten çılgına dönüyor. Özellikle önemli bir maç olduğunda oyuncular da onlarla birlikte çıldırıyor. Fenerbahçe'nin çok ama çok koşmaya hazırlanması gerekiyor.