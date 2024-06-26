Çekya'da Schick oynayacak mı? A Milli Takım, EURO 2024 Son 16'da hangi takımlarla eşleşebilir? İstatistikler, iddaa oranları...

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ÇEKYA

Portekiz'e son anlarda kaybeden Çekya, Gürcistan'la 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkma umudu bizim maç kaldı.

1 puan yetmiyor, mutlaka kazanmak zorundalar!

Gürcistan maçını tamamlayamayan Patrik Schick soru işareti. TD Ivan Hasek, Schick oynayacak durumda olmasa bile iyi hücum oyuncuları olduğunu söyledi.

İlk maç hem kendi kalesine gol atan hem de gole sebebiyet veren hata yapan, ikinci maçta penaltı yaptıran (elle müdahale) Robin Hranac; "Taktiklerimize bağlı kalmamız, sağlam olmamız, odaklanmamız gerekiyor..." açıklamasını yaptı.

Hranac'la birlikte üçlü savunmayı oluşturan Tomas Holes ve Ladislav Krejci değişmeyecektir.

Orta alanda Tomas Soucek, sağ (kanat) bekte Vladimir Coufal kadronun öne çıkan isimleri.

Schick yetişmezse en ileride Jan Kuchta'yı görebiliriz.

TÜRKİYE

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Bizim Çocuklar'a ise 1 puan gruptan çıkmak için yeterli olacak.

Grup ikincisi olmamız durumunda Son 16 turunda Avusturya ile oynayacağız ve turnuva ağacının İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz olmayan tarafında yer alacağız.

Olası yenilgimizde, gruptan çıkmak için Gürcistan'ın kazanmamasını bekleyeceğiz! Çünkü hem biz kaybederiz hem de Gürcistan kazanırsa maalesef eleniyoruz.

Bizim kaybettiğimiz ama Gürcistan'ın kazanamadığı senaryoda ise (2 farktan fazla yemezsek) üçüncü olup Son 16'da İspanya ile eşleşiyoruz.

Son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü ve idmana katılmayan Mert Günok'un Çekya karşısında oynaması beklenmiyor.

İrfan Can Kahveci maç kadrosunda olacak ancak ilk 11'de olmayacak. Arda Güler'in ilk 11 olup olmayacağı maç saati netleşecek.

Orkun yerine orta alanda İsmail Yüksek'in oynaması, kalede de Portekiz maçında olduğu gibi Altay Bayındır'ın olması şaşırtmaz.

Portekiz maçında sakatlanıp kenara gelen Samet Akaydin'in son durumu iyi ama TD Vincenzo Montella stoperde "Merih Demiral & Ahmetcan Kaplan" ikilisini tercih edebilir.

"Çekya -Türkiye" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çekya'nın 2024 yılında oynadığı 6 maçın tamamı "KG VAR" oldu.

- Bizim Çocuklar son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi! (2B 4M)

- Çekya ile son 10 yılda oynadığımız 3 maçın tamamını kazandık!

- Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs, "Slovenya-Sırbistan" karşılaşmasında düdük çalmıştı. (6 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%27'lik kesim Bizim Çocuklar'dan Çekya karşısında galibiyet bekliyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bizim Çocuklar, Çekya karşısında nasıl oynamalı? Galibiyetin anahtarı ne? Uğur Meleke yorumladı...