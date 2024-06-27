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Çekya - Türkiye maçı tarihe geçti! Kart rekoru...

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#EURO 2024#Çekya - Türkiye#Milli Takım
Çekya - Türkiye maçı tarihe geçti Kart rekoru...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 00:54

A Milli Takımımızın Çekya'yı 2-1 yenip EURO 2024'te gruptan çıktığı maçta çok sayıda kart çıktı. Bu açıdan Avrupa Şampiyonaları tarihine rekor olarak geçen mücadelenin sonunda ortalık gerginlik de yaşandı.

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EURO 2024'te F Grubu'nda oynanan Çekya - Türkiye maçının hakemi Istvan Kovacs, turnuva tarihine geçen bir kart performansına imza attı.

18 SARI KART, 2 KIRMIZI KART! REKOR...

Çekya - Türkiye maçının Rumen hakemi Kovacs, karşılaşma boyunca toplam 18 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı.

A Milli Takımımızın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maç, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok kart çıkan maçı olarak tarihe geçti.

Önceki rekor, toplam 10'ar kartla EURO 1996 (2 maç: Çekya - İspanya ve Çekya - Portekiz), EURO 2000 (İtalya - Hollanda) ve EURO 2016'ya(Portekiz - Fransa) aitti.

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Çekya - Türkiye maçı tarihe geçti Kart rekoru...

BARAK 20. DAKİKADA ATILDI

Maçın ilk sarı kartını 11. dakikada Barak gördü. 9 dakika sonra ikinci sarıyı gören Çek futbolcu, takımını 10 kişi bıraktı.

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31. dakikada Salih Özcan, 34. dakikada kulübede Patrick Schick, 37'de Kenan Yıldız sarı kart gördü.

49. dakikada İsmail Yüksek, 64'te oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Mert Günok sarardı. 66. dakikada Çeklerin golüne faul itirazı yapan Hakan Çalhanoğlu sarı gördü, 68'de kulübedeki Uğurcan yine itirazdan sarı kart gördü. 80'de Merrt Müldür, 84'te Jaros, 85'te Cerv ve Samet Akaydin sarardı.

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SON DÜDÜK SONRASI GERGİNLİK VE KIRMIZI KART

90+1'de Krejci sarı kart gördü. Galibiyet golümüzün ardından Orkun Kökçü, Kaan Ayhan sarı kart gördü.

Maçın son düdüğünün ardından çıkan gerginlikte Çek futbolcu Chory doğrudan kırmızı kart gördü. Arda Güler ise sarı kart gördü.

Son düdüğün ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan gerginlik, diğer oyuncuların araya girmesi sonucu kısa sürdü. Daha sonra iki takım da maçın ardından taraftarlarıyla bütünleşti.

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#EURO 2024#Çekya - Türkiye#Milli Takım

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