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Çekya - Türkiye maçı öncesi Bakan Bak'tan CNN Türk'e açıklamalar: İnşallah galip geleceğiz

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#EURO 2024#Türkiye#Çekya - Türkiye
Çekya - Türkiye maçı öncesi Bakan Baktan CNN Türke açıklamalar: İnşallah galip geleceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 17:39

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya maçı öncesi Hamburg'da CNN Türk canlı yayınına açıklamalar yaptı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Hamburg'daki açıklamaları şu şekilde:

Dortmund'da olduğu gibi Hamburg da Türk taraftarlarla dolu. İnşallah galip gelerek gruptan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımız çok heyecanlı. Antalya'dan, Ordu'dan, ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız gelmiş; Almanya'daki vatandaşlarımız da burada. İnşallah galip geleceğiz. 85 milyon olarak Milli Takımımızın yanındayız. Bu şekilde ortak paydada buluşmamız, aynı duyguları yaşamamız çok önemli. Cumhurbaşkanımız da bugün destek mesajı verdi. Diğer liderler de mesajlar paylaştı. Umarım yolumuza devam ederiz.

AVUSTURYA İHTİMALİ HAKKINDA...

Turnuvayı maç maç değerlendirmek lazım. Önce burayı bir geçelim... Avusturya grubunda iyi işler yaptı. Hollanda'yı geçtiler. Ben yolumuz açık diye düşünüyorum. Genç bir takımımız var. Başarılar diliyoruz. Büyük coşkuyla onları destekleyeceğiz.

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#EURO 2024#Türkiye#Çekya - Türkiye

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