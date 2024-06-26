Çekya - Türkiye maçı öncesi Bakan Bak'tan CNN Türk'e açıklamalar: İnşallah galip geleceğiz

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Hamburg'daki açıklamaları şu şekilde:

Dortmund'da olduğu gibi Hamburg da Türk taraftarlarla dolu. İnşallah galip gelerek gruptan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımız çok heyecanlı. Antalya'dan, Ordu'dan, ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız gelmiş; Almanya'daki vatandaşlarımız da burada. İnşallah galip geleceğiz. 85 milyon olarak Milli Takımımızın yanındayız. Bu şekilde ortak paydada buluşmamız, aynı duyguları yaşamamız çok önemli. Cumhurbaşkanımız da bugün destek mesajı verdi. Diğer liderler de mesajlar paylaştı. Umarım yolumuza devam ederiz.

AVUSTURYA İHTİMALİ HAKKINDA...

Turnuvayı maç maç değerlendirmek lazım. Önce burayı bir geçelim... Avusturya grubunda iyi işler yaptı. Hollanda'yı geçtiler. Ben yolumuz açık diye düşünüyorum. Genç bir takımımız var. Başarılar diliyoruz. Büyük coşkuyla onları destekleyeceğiz.