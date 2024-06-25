Çekya-Türkiye maçı 26 Haziran’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda

Haberin Devamı

UEFA EURO 2024 şampiyonasındaki ilk iki grup maçı geride kalırken F grubundan çıkarak son 16 turuna kalma şansını belirleyecek olan Çekya-Türkiye maçı yine Trendyol sponsorluğunda “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda dev ekranda izlenebilecek.

Trendyol, A Milli Voleybol Takımı’nın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024 heyecanı da parka taşındı.

Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, Türkiye’nin EURO 2024’te Gürcistan ve Portekiz karşısında verdiği mücadeleyi kurulan dev ekranda hep beraber izledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak Türkiye’yi temsil eden Trendyol, 26 Haziran saat 22:00’de oynanacak olan Çekya-Türkiye maçını ise Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

OLİMPİYATLAR DA PARKTA İZLENEBİLECEK

26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerin sahada olduğu her müsabakada, kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.

Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor.

Trendyol, aynı zamanda Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa’da ise Trendyol üzerinden uluslararası satışa sunuldu.