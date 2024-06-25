Çekya Teknik Direktörü Hasek, Arda Güler'e özel önlem alacak! "Boş alan bırakmak istemiyoruz..."

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Patrik Schick’in, yarın forma giyip giyemeyeceğiyle alakalı gelen bir soruya cevap vererek sözlerine başlayan Hasek, “Fizyoterapist ve doktorlarla çalışıyor. Antrenmana çıkmadı. Kilit ve Avrupa'nın en skorer oyuncularından biri. Ama yarın bakacağız” ifadelerini kullandı.



“Pozitif bir enerji var takımda”

Tecrübeli teknik adam, takımda pozitif bir hava olduğundan da bahsederek, “Henüz forma giymemiş oyuncular için kazanmak istiyoruz ki daha fazla maça çıkalım. Onların da oynamak için daha fazla şansı olsun. Ekibime güveniyorum. Tüm ekip tek bir vücut olarak sahaya çıkıyor” şeklinde konuştu.



“Play-off’lara kalmak istiyoruz”

Bir antrenör olarak en önemli maçlarından birine çıkacağının altını çizen Ivan Hasek, “Play-off’lara kalmak istiyoruz. Hem taraftarımız hem de kendimiz için kazanmak ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak istiyoruz” dedi.

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“Atmosferi biliyoruz, oyuncularımın hoşuna bile gidiyor”

60 yaşındaki teknik direktör, Türk taraftarların oluşturacağı atmosferin farkında olduklarını ve futbolcularının çoğunda da bu tecrübenin bulunduğunu söyledi. Hasek, “Türkiye’de de oynamıştık. Atmosferi biliyoruz, oyuncularımın hoşuna bile gidiyor. En başında beri bütün maçlarda güzel bir atmosfer vardı. Bizim de taraftarımız bizi destekleyecek. Azınlık olabilir ama biz yine onları duyacağız” şeklinde konuştu.



“Rakibi analiz ediyoruz”

Türk Milli Takımı hakkında gerekli analizleri yaptıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Bu da bambaşka bir maç olacak. Türkiye’ye hazırlanıyoruz. Onların nasıl bir 11’le sahaya çıkacağını düşünüyoruz. Ama büyük oranla kendimize odaklanmış durumdayız. Rakibi analiz ediyoruz, video izliyoruz ama kendimize odaklandık” cümlelerine yer verdi



“Gruptan çıkmak, mutlu olmak istiyoruz”

Ivan Hasek, Türkiye ile 2008 ve 2016 Avrupa şampiyonalarında da karşı karşıya geldiklerinin hatırlatılması üzerine de şunları aktardı:

“Bu maç, bu Avrupa şampiyonasında ayrı bir maç. Tabii ki gruptan çıkmak, mutlu olmak istiyoruz. Geçmişe odaklanmanın anlamı yok. Bu kadro şu an eve dönmeyi istemiyor.”

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“Türkiye’nin müthiş kulüplerde oynayan oyuncuları var”

Türkiye’nin taktik ve disiplin açısından çok önemli bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Çek teknik adam, şöyle devam etti:

“Ben çok fazla elimizi açık etmek istemiyorum ama Türkiye’nin müthiş kulüplerde oynayan oyuncuları var. İtalyan bir teknik direktörleri, kaliteli genç oyuncuları var. Bir gün büyük yıldız olacaklardır. Bugün bile kaliteleri yüksek. Ne durumdalar oyuncuların kaçı sahaya çıkacak bilmiyoruz ama kullanabilecekleri 11’e dair bir fikrimiz var. Portekiz’e kıyasla Gürcistan maçına yakın olabilir.”

“Hakan Çalhanoğlu ekibin dinamosu”

Hasek, Türkiye’nin kaptanı Hakan Çalhanoğlu’ndan da övgüyle bahsetti. Ivak Hasek, “Hakan Çalhanoğlu ekibin dinamosu. Oyunu kuran, oyuna ritmini veren oyuncu. Kontraya mı çıkılacak yoksa oyunu sakinleştirecekler mi buna karar veren bir oyuncu. Son derece kaliteli” diye konuştu.



“Arda Güler’e boş alan bırakmak istemiyoruz”

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Türk Milli Takımı’nın 19 yaşındaki yıldızlı Arda Güler’in şampiyonanın en yetenekli ve en genç oyuncularından biri olduğuna da vurgu yapan Çekya Teknik Direktörü Hasek, “Real Madrid’de de goller atıyor. O yaşta o seviyelere gelmek inanılmaz. Sağ tarafta oynuyor ama sol ayağı da kuvvetli. Ona boş alan bırakmak istemiyoruz. Boş alan bırakırsak gol atma ihtimali olan tehlikeli bir futbolcu” şeklinde konuştu.

Ivan Hasek, gruptan çıkamazlarsa kendilerini başarısızlık olarak tanımlayacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.