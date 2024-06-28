Çekya maçı sonrası Bakan Bak ve Büyükekşi'ye 'Memleketim' sürprizi

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A Milli Takımımızın Gürcistan ve Çekya karşısında elde ettiği galibiyetlerden sonra stat hoparlörlerinden Ayten Alpman'ın 'Memleketim' şarkısının çalınması ve tribündeki onbinlerce Türk'ün hepbir ağızdan eşlik etmesi, tüyleri adeta diken diken ederken, EURO 2024'ün en unutulmayacak görüntüleri ortaya çıkmıştı. Çekya maçı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler, otellerine girişte ‘Memleketim’ şarkısıyla karşılandı. Bu sürpriz karşısında son derece duygulanan Bak ve Büyükekşi, şarkıyı büyük bir coşkuyla söyledi.