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Çekya maçı sonrası Bakan Bak ve Büyükekşi'ye 'Memleketim' sürprizi

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#EURO 2024#Türkiye#Osman Aşkın Bak
Çekya maçı sonrası Bakan Bak ve Büyükekşiye Memleketim sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

A Milli Takımımızın Çekya zaferi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otel girişinde 'Memleketim' şarkısıyla karşılandı.

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A Milli Takımımızın Gürcistan ve Çekya karşısında elde ettiği galibiyetlerden sonra stat hoparlörlerinden Ayten Alpman'ın 'Memleketim' şarkısının çalınması ve tribündeki onbinlerce Türk'ün hepbir ağızdan eşlik etmesi, tüyleri adeta diken diken ederken, EURO 2024'ün en unutulmayacak görüntüleri ortaya çıkmıştı. Çekya maçı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler, otellerine girişte ‘Memleketim’ şarkısıyla karşılandı. Bu sürpriz karşısında son derece duygulanan Bak ve Büyükekşi, şarkıyı büyük bir coşkuyla söyledi.

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#EURO 2024#Türkiye#Osman Aşkın Bak

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