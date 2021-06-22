Çekya İngiltere EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Euro 2020'de oynadığı ilk iki grup maçı kaybetmeyen Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2004'ün ardından ikinci kez grup aşamasını yenilgi almadan geçmek için İngiltere karşısına çıkıyor. İngiltere büyük turnuvalar tarihinde en fazla maçı golsüz sona eren ülke konumunda. İlk iki Euro 2020 maçında gol yemeyen İngiltere, 1966 Dünya Kupası ve 1982 Dünya Kupası'nın üçüncü kez bir büyük turnuvada oynadığı her grup maçında gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor. Çek Cumhuriyeti formasıyla çıktığı ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında da gol atan Patrik Schick, milli formayı ilk kez giydiği Mayıs 2016'dan bu yana takımı adına en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda.

Raheem Sterling’in İngiltere Milli Takımı formasıyla yaptığı tek hat-trick, Mart 2019'da Wembley'de oynanan Çek Cumhuriyeti maçında geldi. Çek Cumhuriyeti'ne karşı sahaya çıktığı iki maçta da gol atan Harry Kane, bu iki golü de penaltıdan kaydetti. İngiliz forvet, milli formayı giydiği son 11 karşılaşmada rakip filelere sadece iki gol gönderebilirken; önceki 11 karşılaşmada 13 gol bulmuştu. Çek Cumhuriyeti karşısında 57'nci kez İngiltere'nin başında sahaya çıkacak olan Gareth Southgate, bu karşılaşmayla birlikte Roy Hodgson'ı geride bırakacak.

ÇEKYA İNGİLTERE EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya İngiltere EURO 2020 maçı saat 22:00 başlayacak. Maç TRT 1 kanalından ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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