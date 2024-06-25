×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Çekya hazırlıkları sürüyor! Orkun Kökçü bireysel çalıştı, Mert Günok...

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#EURO 2024#Bizim Çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:30

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında yarın Çekya ile Hamburg'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haberin Devamı

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çekya karşılaşmasının taktiği çalışıldı.

Antrenmanda Orkun Kökçü bireysel çalışırken, kaleci Mert Günok ise idmanda yer almadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#EURO 2024#Bizim Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!