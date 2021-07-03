Canlı Anlatım: Çekya - Danimarka maçı

EURO 2020 çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

ÇEKYA 1 - 2 DANİMARKA

GOL: 6' Delaney, 42' Dolberg (Danimarka) - 49' Schick (Çekya)

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Çekya: Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Çek Cumhuriyeti ile Danimarka arasında oynanan son altı maçın beş berabere biterken, eşitlikle sonuçlanmayan tek karşılaşmadan Danimarka galip ayrıldı. Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste iki maçta 4+ gol atmayı başaran ilk takım olan Danimarka, Euro 2020'de toplam dokuz gol sevinci yaşarken; ülke tarihinde daha yüksek sayıya ulaştığı tek turnuvayı 1986 Dünya Kupası'nda oynadı. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı üç çeyrek finalin ikisinde tur atlamayı başaran Çek Cumhuriyeti, sadece bu aşamada boy gösterdiği son turnuvada yoluna devam edemedi.

Danimarka, 1966'dan bu yana maç başına en fazla şut ve isabetli şut çektiği büyük turnuvayı oynuyor. Danimarka büyük turnuvalarda oynadığı son iki çeyrek finalde de rakiplerine elendi. Euro 2020'de çektiği ilk 44 şutun sadece birini gole çevirebilen Danimarka, daha sonraki 31 şutundan sekiz gol çıkardı.

Danimarka formasıyla çıktığı altı maçta yedi golde pay sahibi olan Mikkel Damsgaard, son 16 turundaki Galler maçında Danimarka adına en fazla şut pası veren isimdi. Çek Cumhuriyeti formasıyla görev yaptığı 30 maçta 15 gol atan Patrik Schick, Euro 2020'de çıktığı dört karşılaşmada dört gol kaydetti. Schick ilk kez boy gösterdiği Avrupa Şampiyonası'nda 5+ gole ulaşan altıncı, Milan Baros'tan sonra ise bunun başaran ikinci Çek oyuncu olmak istiyor. Euro 2020'de sol ayağıyla en fazla gol atan oyuncu, Çek Cumhuriyeti forveti Patrik Schick. Avrupa Şampiyonası tarihinde tek turnuvada daha fazla sol ayak golü kaydeden tek isim, Euro 2016'da Antoine Griezmann'dı.

ÇEKYA DANİMARKA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya Danimarka EURO 2020 maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.