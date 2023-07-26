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Çekmeköyâ€™de BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Umut MeraÅŸâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± kaza kamerada

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Umut MeraÅŸ#BeÅŸiktaÅŸ#Çekmeköy
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 11:17

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Umut MeraÅŸ, Ã‡ekmekÃ¶yâ€™de kaza geÃ§irdi. Kaza anÄ± bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sol bekiÂ Umut MeraÅŸ'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n geÃ§irdiÄŸi kazanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kaza, dÃ¼n saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡ekmekÃ¶y Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesiâ€™nde meydana geldi.

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Umut MeraÅŸ, lÃ¼ks otomobiliyle caddede â€™Uâ€™ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, caddede ilerleyen bir servis minibÃ¼sÃ¼ne Ã§arptÄ±. MeraÅŸ ve otomobilde bulunan kadÄ±n yolcu kazayÄ± yara almadan atlattÄ±.

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Ä°ddiaya gÃ¶re kazanÄ±n ardÄ±ndan otomobilde bulunan kadÄ±n yolcu, minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ ile tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza raporu tutulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taraflar olay yerinden ayrÄ±ldÄ±. Kaza anÄ± ise gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â 

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Emin AlgÃ¼l, "Ã‡alÄ±ÅŸÄ±rken bir ses duyduk. Kaza sesi, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. Umut MeraÅŸ minibÃ¼se Ã§arpmÄ±ÅŸ. Ufak bir tartÄ±ÅŸma oldu, geÃ§ti. Kazada Umut MeraÅŸ dÃ¶nerken, yola Ã§Ä±karken minibÃ¼sle kafa kafaya geliyor. Ufak bir kaza" dedi.Â 

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#Umut MeraÅŸ#BeÅŸiktaÅŸ#Çekmeköy

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