Çekil yolumuzdan Robin van Persie! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Feyenoord hakkında bilinmesi gerekenler

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord oldu. Hollanda ekibinde teknik direktöründen futbolcusuna pek çok tanıdık isim mevcut. 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ‘Uçan Hollandalı’ lakaplı Robin van Persie’nin çalıştırdığı Feyenoord, geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada tamamladı. Avrupa’da da önemli başarılar yakalayan kulüp; 1 Kıtalararası Kupa, 1 eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 UEFA Kupası ve 3 İntertoto Kupası şampiyonluğu kazandı.

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TRANSFERE 30 MİLYON EURO HARCADI

Robin van Persie, yeni kurduğu genç kadroyla Avrupa’da başarılı olmak istiyor. Ancak eşleşme öncesi takımda yaşanan ciddi sakatlıklar Fenerbahçe’nin en büyük avantajı olabilir. Yaklaşık 265 milyon Euro kadro değeri bulunan Feyenoord’da (Fenerbahçe 245 milyon Euro) en değerli oyuncu, 35 milyon Euro ile Brezilyalı sol kanat İgor Paixao. Sakatlığı bulunan oyuncunun Fenerbahçe eşleşmelerinde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kadrosunu Sem Stejin, Gonçalo Borges, Luciano Valente, Liam Bossin ve İstanbulspor’dan Gaoussou Diarra ile güçlendiren kulüp bu transferler için 30 milyon Euro harcadı. 24,5 yaş ortalamasına sahip olan Rotterdam ekibinde 10 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

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HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN FEYENOORD'A UZANAN YOL

Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen ve ardından İstanbulspor tarafından keşfedilen 22 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, geçtiğimiz günlerde transfer olduğu Feyenoord’un stadına helikopterle inerek tribündeki binlerce taraftara tanıtıldı. Haliç Üniversitesi’nde işletme okurken Tuzlaspor’da futbola başlayan Diarra, burada yabancı kontenjanına takıldığı için şans bulamadı. Malili, İstanbulspor’da çıktığı deneme antrenmanları sırasında teknik direktör Osman Zeki Korkmaz tarafından beğenilince kulübe alındı. Geçen sezon sarı siyahlı formayla 37 maça çıkıp 16 gol, 2 asist üreten Diarra, 3.8 milyon Euro’ya Feyenoord’a satıldı.